Como a chuva não dá trégua em Belo Horizonte e o solo está encharcado em diversas áreas da cidade, a Defesa Civil do município emitiu mais um alerta de risco geológico nesta quinta-feira (23). Segundo o órgão, há risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. O alerta é válido até domingo (26).

10h47 - Chuvas aumentam o risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos em Belo Horizonte até domingo (26). Redobre a sua atenção! Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @Bombeiros_MG @OficialBHTRANS pic.twitter.com/6dImPlPwlu — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 23, 2020

12h17 - Céu encoberto e vai voltar a chover com mais intensidade, no decorrer da tarde, em todas as Regionais. Redobre a sua atenção e busque um local seguro quando necessário. Agora faz 20°C e 84% de umidade relativa do ar. Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS pic.twitter.com/MNOEUfMMXz — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 23, 2020

De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, pode chover 250 mm na Grande BH entre quinta-feira e sábado (25). No primeiro dia desse período chuvoso, já caiu bastante água do céu em todas as regiões da capital mineira. Confira o volumew registrado entre 8h e 12h desta quinta, em cada uma das nove regionais:

Barreiro: 18,0

Centro Sul: 35,8

Leste: 34,8

Nordeste: 33,2

Noroeste: 35,0

Norte: 22,0

Oeste: 31,4

Pampulha: 45,8

Venda Nova: 44,8

Veja as recomendações da Defesa Civil para momentos de chuva:

- Coloque calha no telhado da sua casa.

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

- Não despeje esgoto nos barrancos.

- Não faça queimadas.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

- Trinca nas paredes.

- Água empoçando no quintal.

- Portas e janelas emperrando.

- Rachaduras no solo.

- Água minando da base do barranco.

- Inclinação de poste ou árvores.