O temporal com cerca de 50 milímetros de chuva que atingiu Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (18) provocou 53 solicitações de vistorias de risco para a Defesa Civil. As avenidas Bernardo de Vasconcelos e Cristiano Machado, na região Nordeste da cidade, foram fechadas preventivamente por causa do risco de transbodamento do Córrego Cachoeirinha. A maioria das solicitações foi de moradores das regionais Noroeste e Leste da capital, com destaque para ameaças de deslizamentos de encostas e desmoronamentos.

E quem mora em BH pode esperar por mais chuva nesta quinta-feira (19). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura deve ficar entre 16°C e 26°C .

Confira as principais solicitações recebidas durante o temporal para o 199:

Abatimento do solo: 1

Danificação ou destruição de habitações: 2

Desabamento parcial de muro de arrimo: 2

Deslizamento de encosta: 5

Destelhamento: 1

Enchentes: 2

Erosão: 2

Infiltração: 6

Trincas: 7

Trincas e rachaduras em muro: 2

Risco de danificação ou destruição de habitações: 4

Risco de desabamento de muro de arrimo: 8

Risco ou ameaça de alagamentos: 1

Risco ou ameaça de enchentes ou inundações: 1

Risco ou ameaça de escorregamentos e deslizamentos: 1

Veja as recomendações do órgão durante a chuva:

Redobre a sua atenção. Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Atenção especial em áreas de encostas e morros;

Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199);

Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.