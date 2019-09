A partir da segunda-feira (23), a Defesa Civil de Belo Horizonte começará a enviar alertas preventivos de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais e outros fenômenos meteorológicos aos assinantes de TV por assinatura da capital. Na cidade há cerca de 500 mil assinantes desse tipo de serviço, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Dessa forma, quem recebe os sinais pelas prestadoras Claro (NET), Vivo, Oi, Sky irá receber a mensagem de alerta em formato de um pop-up (imagem sobreposta à tela) com duração de dez segundos. O formato e a opção de fechá-lo podem variar de acordo com a prestadora, o modelo do equipamento (decodificador) e o plano contratado. O assinante do serviço não precisa realizar qualquer cadastro para receber as notificações de emergência, mas também não será possível cancelar o recebimento das notificações.

Os moradores da cidade também poderão ter acesso aos alertas por meios das redes sociais da Defesa Civil (Twitter, Instagram, Facebook, Telegram) e recebê-los por SMS – para se cadastrar, basta enviar um SMS com o CEP do endereço para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. Mais de 190 mil pessoas já são usuárias desse serviço de mensagem.

