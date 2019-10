A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta da baixa umidade do ar na tarde deste sábado (5). De acordo com informações do órgão, uma massa de ar seco deve manter a umidade em torno de 30%. O nível fica bem abaixo do ideal, que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) varia entre 50% e 80%.

O alerta é válido para este sábado, principalmente no período da tarde, até as 18h, e no domingo (6).

Confira algumas recomendações passadas pela Defesa Civil para se proteger nesse período:

- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele; se necessário use hidratante;⠀

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista.