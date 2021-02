A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou, por volta das 16h deste domingo (21), alerta de chuva forte em praticamente todo o Estado. Segundo o órgão, o alerta é válido até as 18h e abrange praticamente todas as regiões, mas com maior intensidade no Triângulo, Central, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Vale do Aço.

De acordo com imagens de satélite do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apenas a região Sul do Estado não tem alerta de chuva forte neste domingo. O instituto também reforça o alerta para cidades nas regiões Campo Das Vertentes, Norte, Oeste, Noroeste Mineiro, Vale Do Mucuri, Alto Paranaíba e Jequitinhonha.

Ainda segundo o Inmet, as chuvas na RMBH deverão se estender durante toda semana.