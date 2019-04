A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para chuvas e vento, especialmente na tarde desta segunda-feira (15). O volume estimado varia de 20 a 40 mm.

De acordo com o órgão, a formação de áreas de instabilidade atmosférica devem provocar pancadas de chuva, raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até às 8h desta terça-feira (16).

Nesta segunda, a temperatura mínima registrada foi de 18° C e a máxima estimada é de 27° C. A umidade relativa do ar fica em torno de 60% à tarde. A fonte utilizada pela Defesa Civil é o GeoClima.

Dicas

A Defesa Civil tem orientações para a população em caso de chuva forte, sobre evitar trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas alagamentos. Confira:

- Se você mora ou trabalha em áreas sujeitas a inundação, coloque seus móveis e estoques em lugares altos;

- Não utilize alimentos e água atingidos pela inundação ou pelo alagamento;

- Não fique ou deixe crianças na enxurrada , pois podem ser arrastadas e se afogarem;

- Mantenha equipamentos elétricos distantes da água. Não os toque e nem os use caso tenham sido molhados ou estejam em locais inundados, pois há risco de choque elétrico;

- Não se abrigue ou estacione o seu carro debaixo de árvores, pois elas podem cair e ocasionar graves acidentes;

- Jamais se aproxime de cabos elétricos arrebentados. Ligue imediatamente para a Cemig (116);

- Coloque objetos em lugares que não caiam com a ocorrência de ventos fortes;

- Se você observar aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e surgimento de minas d'água ligue imediatamente para a Defesa Civil (199).