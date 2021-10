A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para a possibilidade de chuva na capital na noite desta quinta-feira (14). A previsão do órgão é válida até as 8h desta sexta-feira (15) em toda a cidade.

De acordo com o comunicado, existe chance de pancadas de chuva, variando entre 20 milímetros (mm) e 30 mm. Além disso, há previsão de raios e rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h.

Após dias de muito calor e tempo seco, a capital voltou a ver chuva na última semana. Havia ainda a expectativa de que a condição do tempo fosse mantida ao longo do feriado prolongado de 12 de outubro, mas não chove na metrópole desde segunda-feira (11).

Dentre as recomendações publicadas pela Defesa Civil, destaca-se o cuidado com pontos de alagamento e enchentes, além dos perigos com descargas elétricas e desmoronamentos de encostas. Coonfira as dicas:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

