A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu alerta na tarde desta segunda-feira (20), para tempestade severa que pode atingir várias cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o coordenador-adjunto do órgão, tenente-coronel Flávio Godinho, além da tempestade, há possibilidade de granizo e rajadas de vento em Betim, Esmeraldas e Contagem.

"As pessoas devem evitar ir para locais de alagamento, para que as pessoas guardem seus carros, para evitar ter o patrimônio estragado em função do granizo, para que as pessoas se protejam e procurem os locais corretos", explica o coronel.

Belo Horizonte

A Defesa Civil de Belo Horizonte também emitiu um alerta de possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. Segundo o órgão, pode chover de 30 milímetros a 50 milímetros e o comunicado tem validade até as 8h de terça-feira (21). Para a capital também há previsão de queda de granizo dentro das próximas horas.

Por volta das 18h, a Defesa Civil bloqueou preventivamente a avenida Tereza Cristina, na região Oeste de Belo Horizonte por causa do risco de transbordamento dos córregos Ferrugem e Ribeirão Arrudas.

