Com a chegada de uma massa de ar polar, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para baixas temperaturas, na manhã desta sexta-feira (30). De acordo com o órgão municipal, a população da capital deverá conviver com o frio intenso até segunda-feira (3), com mínimas de 13 °C nas primeiras horas do dia.

Confira as recomendações da Defesa Civil:⠀

- Hidrate-se;⠀

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;⠀

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;⠀

- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;⠀

- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.⠀