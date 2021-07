Com a chegada de uma massa de ar polar, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta segunda-feira (19), um alerta para baixas temperaturas. De acordo com o órgão municipal, a população da capital deverá conviver com o frio intenso até sexta-feira (23), com mínimas de 12 °C nas primeiras horas do dia.

Confira abaixo recomendações para o período:

- Hidrate-se;⠀⠀⠀

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;⠀

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;⠀⠀⠀

- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;⠀⠀⠀

- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

No domingo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou comunicado de declínio brusco de temperatura com perigo potencial para 327 cidades mineiras. O aviso de risco é válido até às 23h59 desta segunda.

De acordo com o órgão, a queda nos termômetros deve ser entre 3ºC e 5ºC e há "leve risco à saúde". Por isso, em caso de problemas, o Inmet recomenda que o cidadão procure a Defesa Civil, pelo telefone 199.

Leia também:

Inmet divulga alerta de queda acentuada de temperatura em 327 cidades de Minas; veja lista

Bairros da região Oeste de BH vão ficar sem água nesta terça; veja quais

Mortes de crianças e adolescentes por Covid em Minas chegam a 123