A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de possibilidade de granizo em Belo Horizonte no início da tarde desta segunda-feira (28). O fenômeno pode acontecer até 15h30.

A chuva de granizo já foi registrada por moradores da região Nordeste da capital. No bairro da Graça, onde milhares de fiéis se reúnem para celebrar o dia de São Judas Tadeu, caiu uma chuva volumosa, com um pequenas pedras de gelo.

Veja registro feito pela equipe do Hoje em Dia na porta do santuário de São Judas Tadeu:

Chuva de granizo no entorno do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no bairro da Graça, nesta tarde de segunda-feira.



October 28, 2019

Na bairro Palmares, uma moradora também afirmou ter visto granizo. Segundo ela, as pedras não provocaram nenhum estrago.

Chuva de granizo também foi registrada no bairro Palmares

Uma chuva de intensidade moderada foi registrada durante a tarde nas regiões Nordeste, Leste e Centro-Sul e há possibilidade de ficar mais intensa nesta segunda. Veja as recomendações da Defesa Civil para o momento de chuva volumosa:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.