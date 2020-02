A chuva forte que caiu em Belo Horizonte entre a noite dessa quinta-feira (27) e a madrugada desta sexta deixa a cidade em alerta para risco geológico - ou seja, quando há risco de quedas de muro e desabamentos. Para piorar a situação, a Defesa Civil de BH alerta ainda para a possibilidade de mais chuvas, de até 50 milímetros, até este sábado (29). Neste mês, já choveu 205% da média para fevereiro na capital mineira.

De acordo com o alerta da Defesa Civil municipal, há possibilidade de problemas geológicos em toda a cidade até, pelo menos, a próxima terça-feira (3). O motivo é o encharcamento do solo, que deve ser potencializado com a ocorrência de novas precipitações.

Segundo o órgão, são esperados de 30 a 50 mm de chuva, acompanhada de e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de sábado (29). A sexta-feira será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva fortes raios e rajadas de vento em BH. Na madrugada, a temperatura mínima foi de 18°C e a máxima estimada é de 24°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70% à tarde.

Por essa razão, o órgão traz recomendações e dicas de segurança aos cidadãos tanto para a precipitação quanto para o risco geológico. Veja ao fim desta reportagem.

Até as 6h desta sexta, já havia chovido 371,6 milímetros na região do Barreiro e 367,8 na Centro-Sul. Os números representam, respectivamente, 205% e 203% da média climatológica para BH em fevereiro, medida pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), que é de 181,4 mm. Veja abaixo o acumulado do mês por região, conforme dados da Defesa Civil:

Barreiro - 371,6 (205%)

Centro Sul - 367,8 (203%)

Leste - 268,8 (148%)

Nordeste - 250,4 (138%)

Noroeste - 363,6 (200%)

Norte - 206,6 (114%)

Oeste - 446,6 (246%)

Pampulha - 303,8 (167%)

Venda Nova - 273,0 (150%)

Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial em áreas de encostas e morros.

Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Dicas e orientações para risco geológico

Coloque calha no telhado da sua casa.⠀⠀

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.⠀

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Fonte: Defesa Civil de BH