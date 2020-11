A Defesa Civil emitiu, nesta quarta-feira (18), um alerta para risco geológico em Belo Horizonte por conta do grande volume de chuva previsto para os próximos dias. Conforme o órgão, os moradores devem ficar atentos para qualquer movimentação no solo até o sábado (21).

De acordo com a instituição, os belo-horizontinos devem se atentar aos seguintes sinais de que deslizamentos podem acontecer:⠀⠀

- Trinca nas paredes

- Água empoçando no quintal

- Portas e janelas emperrando

- Rachaduras no solo

- Água minando da base do barranco

- Inclinação de poste ou árvores

De terça-feira (17) até as 5h30 desta quarta, a Defesa Civil recebeu 23 solicitações de vistorias em imóveis particulares, principalmente nas regionais Leste e Centro-Sul. A maioria dos casos foi de trinca na estrutura dos imóveis, o que pode causar desabamento. Abatimento de pisos e rachaduras em muros também causaram preocupações aos moradores. Chamados sobre risco de inundações e danificações de residências também foram registrados.

A previsão meteorológica para esta quarta-feira é de mais chuvas em Belo Horizonte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 55% na parte da tarde.

