A Defesa Civil Estadual divulgou, nesta sexta-feira (7), um alerta para a possibilidade de tempestades severas, com chuva torrencial e vendaval, em 17 cidades mineiras. O alerta é válido para as próximas três horas. Dessa forma, como o aviso foi postado às 11h24 no Twitter do órgão, a previsão é que o temporal ocorra até 14h24.

As cidades em alerta são: Galena, Varjão de Minas, São Gonçalo do Abaeté, Canastrão, Bom Sucesso de Patos, Major Porto, Chumbo, Pindaíbas, Limeira de Minas, Monjolinhos de Minas, Quintinos, Lagoa Formosa, Santana de Patos, Brejo Bonito, Carmo do Paranaíba, Tiros e Cruzeiro da Fortaleza.

A apuração é do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM).