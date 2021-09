Parte da avenida Vilarinho, na região Norte de BH, será fechada pela Defesa Civil para o 4º treinamento preventivo a situações de chuva. A atividade acontece no sábado (2), a partir das 9h, e vai preparar as equipes da Prefeitura de Belo Horizonte para situações que envolvam inundação na capital. O órgão já fez esse tipo de simulação em outras ocasiões no mesmo local.

De acordo com o Executivo municipal, um dos exercícios será o fechamento da avenida com barreiras para evitar o tráfego. Além disso, haverá ensaio para emissão de comunicados, monitoramento visual, ocupação e mobilização de equipes.

Além da Defesa Civil, participam do treinamento a BHTrans, o Centro Integrado de Operações (COP-BH), a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Corpo de Bombeiros Militar e agentes de um Shopping da região.

O roteiro da simulação prevê fechamento das vias por volta das 9h40, e desbloqueio às 9h50.

Obras

Segundo a PBH, três obras estão em curso na região da avenida Vilarinho, sendo que duas delas devem estar em funcionamento já no período de chuvas deste ano, que começa em outubro.

Em reta final de obras está a implantação uma caixa para captar os escoamentos superficiais no emboque do Ribeirão Isidoro, localizado na avenida Vilarinho com rua Doutor Álvaro Camargos e rua Maçom Ribeiro. Nesta etapa, o investimento da prefeitura deve ser de R$ 12,8 milhões.

Para o primeiro semestre de 2022, está prevista a conclusão das obras de tratamento de fundo de vale e controle de cheias nos afluentes Córrego Marimbondo e Córrego Lareira, com construção de bacia de detenção do Córrego Lareira. O investimento é de cerca de R$ 40 milhões.

Também estão em andamento as obras de implantação de dois reservatórios profundos - Vilarinho 2 e Nado 1. Eles têm capacidade de armazenamento de aproximadamente 115 milhões de litros de água cada um, incluindo a laje de cobertura. O investimento é de cerca de R$ 125 milhões, com prazo de conclusão para 2024.

