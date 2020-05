A Defesa Civil de Belo Horizonte alertou, na tarde desta segunda-feira (25), para a queda acentuada na temperatura, com mínimas abaixo de 12°C até sexta-feira (29). Na quarta-feira (27), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 8°C na capital. Não deve chover.

De acordo com o meteorologista Claudemir Félix do Inmet em BH, o declínio é explicado pela presença de uma massa de ar frio vinda do Sul do Brasil. "Terça-feira (26) a mínima ficará em 10°C. Na quarta (27) e na quinta (28), 8°C. Na sexta (29), sobe para 10°C. No fim de semana, a tendência é de mínima de 12°C. Essas temperaturas mínimas deverão ocorrer por volta de 5h ou 6h da manhã", explicou o especialista.

Ainda segundo Félix, não há previsão de precipitação nos próximos dias. "O céu alternará entre limpo e nublado, mas sem chuva", afirmou.

Devido à queda na temperatura, a Defesa Civil traz algumas recomendações para o período. Veja:

- Hidrate-se;

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;

- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.