O tempo seco vai tomar conta de Belo Horizonte nos próximos dias. O alerta é da Defesa Civil Municipal e é válido até domingo (16). De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar entre 30 e 20% à tarde.

O processo ocorre devido a uma massa de ar seco, que ganhará força. Por essa razão, a recomendação da Defesa Civil é que os cidadãos redobrem a atenção e hidratem-se com maior frequência.

Veja outras dicas:

- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).