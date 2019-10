A Defesa Civil faz neste sábado (19), um simulado que vai fechar a avenida Tereza Cristina, entre Belo Horizonte e Contagem, na Região Metropolitana, para preparar equipes e moradores voluntários para os riscos de inundação.

O treinamento está marcado para às 8h e, de acordo com o órgão, um dos exercícios será o fechamento da via em vários pontos, com a colocação de barreiras para evitar o tráfego de veículos.

Além da Defesa Civil de Belo Horizonte, vão participar do treinamento a BHTrans, o Centro Integrado de Operações (COP-BH), a Guarda Municipal de BH e Contagem, a Transcon, Polícia Militar e Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a concessionária Via 040 e moradores voluntários do Núcleo de Alerta de Chuva.

Após o fim do simulado, as vias serão liberadas.

Veja o roteiro

8h - Abertura e instrução sobre o passo a passo do simulado

8h30 - Emissão de alertas

8h33 - Deslocamento para os pontos de sinalização e Posto Comando

8h55 - Bloqueio das vias

9h - Desbloqueio das vias

