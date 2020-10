Quatro imóveis foram interditados pela Defesa Civil de Belo Horizonte no bairro São Jorge, no aglomerado Morro das Pedras, após o desabamento de uma casa de três andares na tarde de sexta-feira (23). As construções ficam na rua Marcelo de Araújo Braga e no Beco São Martins.

Dois deles foram interditados preventivamente por risco de deslizamento de encosta. Outros dois foram isolados por risco de deslizamento dos escombros da edificação que desabou.

A casa que foi ao chão já havia sido interditada pela Defesa Civil em 8 de maio deste ano por apresentar risco construtivo. Os moradores foram notificados à época e orientados a manter o isolamento do local. No entanto, na tarde de sexta-feira o prédio ruiu no beco São Martins.

Apesar da destruição, ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o imóvel foi construído irregularmente. A corporação apura se os proprietários teriam aproveitado a estrutura de uma antiga residência, que também teria ruído no local, para erguer a moradia.