A fachada de um centro comercial no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte, atingida por um caminhão nessa quarta-feira (21), foi preventivamente isolada pela Defesa Civil no início da madrugada desta quinta (22). A colisão, segundo o órgão, causou o desabamento de parte do edifício e danificou a estrutura do imóvel. O veículo já foi retirado do local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão, que transportava mármores e tinha placa do Espírito Santo, descia a rua Rubens Caporali Ribeiro em alta velocidade, quando atravessou a avenida Mário Werneck e colidiu contra o edifício (veja vídeo abaixo). O motorista, de 30 anos, morreu no local. Uma mulher, de 59, que estava na calçada no momento do acidente, foi atingida pelo veículo. Ela foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada ao Hospital João XXIII.

Segundo relatos de testemunhas, o condutor fazia "zigue-zague", invadindo a contramão, e buzinava continuamente. Há indícios de que o veículo teria perdido os freios e, por isso, o condutor tentou reduzir a velocidade da carreta com as manobras e orientar que estava sem controle através do sinal sonoro.

Além do centro comercial, o veículo também atingiu outros carros que estavam no local. A carga ficou espalhada pelo local. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. A coporação não informou, ainda, se irá investigar o caso.

Veja o momento exato do acidente:

Acidente no Buritis: vídeo mostra caminhão desgovernado passando em alta velocidade no bairro momentos antes da batida. Veículo colidiu contra um edifício. O motorista morreu e uma mulher de 59 anos ficou ferida. pic.twitter.com/xGT4msatqk — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) April 22, 2021

