Cerca de 500 pessoas que moram no Morro dos Cabritos, no bairro Colorado, em Contagem, devem deixar as suas casas imediatamente por causa dos riscos de desabamento e desmoronamento de terra. A Defesa Civil municipal reforça a orientação e pede para que os moradores procurem a Escola Estadual Lígia Maria Magalhães, que se transformou em abrigo provisório.



“Este é um ponto georreferenciado pelo nosso Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). Por isso, antes da chuva acontecer, já estava previsto este ponto de evacuação das pessoas. Nós vamos fazer uma varredura em todo o Morro dos Cabritos retirando todas as famílias. Alerta total, risco total”, destacou Samuel Lara, coordenador da Defesa Civil de Contagem.



Pela manhã, foi realizada uma reunião entre Polícia Civil, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Contagem, Guarda Municipal e representantes das associações dos moradores para adotar medidas e ações para o município durante o período chuvoso.



A Escola Municipal Lígia Maria Magalhães tem recebido doações de alimentos, roupas e colchões para abrigar os moradores desalojados.



“São cinco escolas que servirão de abrigos, próximas às vilas. Algumas já estão com moradores de várias as vilas. Nós já temos preconizados no nosso plano de contingencia de abertura imediata (de abrigos) e evacuação das famílias para estes locais. Pelo tempo de chuva que já temos, é importante se atentar para os riscos de desmoronamentos e deslizamentos”, explicou Lara.