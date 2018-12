A Defesa Civil de Belo Horizonte registrou 1943 ocorrências durante o período chuvoso de 2018 – de 1° de outubro a 25 de dezembro. O balanço foi divulgado na manhã desta terça-feira (25).

De acordo com o levantamento, o órgão municipal registrou 429 casos de enchentes ou inundações – sendo que as duas regiões da cidade mais afetadas foram a Pampulha, com 254 ocorrências, e Venda Nova, com 149. Também foram 277 casos de alagamentos na cidade – entre eles, 86 ocorrências na Pampulha e 157 em Venda Nova.

Em relação à queda de árvores, foram registradas 76 em toda a capital mineira. As regiões mais afetadas por esse tipo de ocorrência foram Centro-Sul (17), Leste (16) e Venda Nova (15). Há ainda outros 77 casos de risco de queda de árvore, sendo 19 na Centro-Sul e 18 na região Oeste.

Somente em dezembro (entre os dias 1° e 25), a Defesa Civil recebeu 369 ocorrências. No período, houve 29 casos de quedas de árvore e 23 registros de alagamentos.

