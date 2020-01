A Defesa Civil de Minas Gerais retirou, na noite dessa sexta-feira (17), quatro famílias que moram em área de risco de deslizamento de talude, no bairro Jardim Liberdade, no Barreiro, em Belo Horizonte. A medida foi tomada em caráter preventivo pela Vale, proprietária do terreno, após as chuvas dos últimos dias.

De acordo com o órgão estadual, a encosta sofreu erosão e está encharcada pela água, condições que ampliam a possibilidade de que a terra ceda e atinja as sete residências da rua Campos, no bairro citado. Por essa razão, a comunidade foi retirada e recebe assistência da equipe de geotécnicos da mineradora.

A Defesa Civil ainda informou que não há barragem de contenção de rejeitos ou água no local. O terreno é utilizado pelo Terminal Ferroviário da Vale. O trabalho de retirada das famílias foi acompanhado pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil de Belo Horizonte.

A reportagem procurou a Vale para questionar sobre a previsão de retorno das famílias e a possibilidade de obras de regularização do local, mas ainda não obteve resposta.