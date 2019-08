A cidade de Itabira, na Região Central de Minas, terá neste sábado (17) o maior treinamento de rompimento de barragem que o Estado já organizou. No total, 19 mil moradores de 27 bairros terão que sair de casa e ir para áreas que estão nas zonas de autossalvamento (ZAS).

As ZAS são aquelas que não seriam atingidas pelo lamaçal em caso de ruptura das barragens Itabiruçu, Conceição, Rio de Peixe, Sistema Pontal e Cambucal l e ll, e também nas Zonas de Segurança Secundária (ZSS) urbana de Itabiruçu e Conceição.

O simulado vai acontecer às 15h, mas os líderes dos pontos de encontro foram acionados, durante a madrugada desta sexta-feira (16), para fazer o treinamento. A intenção da Defesa Civil era conferir se eles estão aptos a orientar a população em caso de uma tragédia.

"Sem aviso prévio, representantes da Defesa Civil ligaram para as lideranças às 4 horas, convocando a presença de todos em seus respectivos pontos de atuação. A resposta ao exercício foi positiva e teve ampla participação dos envolvidos", informou o órgão.

Itabira é a cidade mineira que abriga o mais importante complexo minerário da Vale no Estado. A Defesa Civil informou que o simulado é preventivo e que, por enquanto, não há risco iminente de rompimento no município.

O intuito da Defesa Civil é mostrar para os moradores as rotas de fuga que levam para os 96 pontos de encontro. "O objetivo do exercício é preparar a população para uma situação de emergência com barragem", esclareceu.

Além da Defesa Civil Estadual e Municipal, também vão participar do simulado a prefeitura, o Corpo de Bombeiros e as polícias Civil e Militar. Por causa do treinamento, trechos das rodovias abaixo serão fechados das 15h às 16h. Veja quais são:

Rodovia MGC 120 que liga Itabira a Nova Era (km 457 – próximo à Escola do Sapé)

Rodovia MGC 120 que liga Itabira a Santa Maria de Itabira (km 420)

Rodovias MG 129 e MG434 que ligam Itabira a Belo Horizonte (bairro Chapada)

Rodovias AMG 900/1240 que ligam Itabira a João Monlevade (km 2 – próximo à Mina do Andrade)

Rodovias AMG 900/1240 que ligam Itabira a Senhora do Carmo e Ipoema (km 05)

