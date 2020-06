A defesa de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, entrou nesta segunda-feira (22) com pedido de habeas corpus contra o mandado de prisão decretado contra ela. Nesta terça-feira (23), policiais fizeram buscas por ela em quatro endereços de familiares em Belo Horizonte.

À CNN Brasil, o advogado do casal, Paulo Emílio Catta Preta confirmou que o pedido foi protocolado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Ele disse ainda que há uma possibilidade de que a cliente, investigada por participar de esquema fraudulento na Assembleia Legislativa daquele Estado, se entregue às autoridades policiais.

A reportagem do Hoje em Dia ligou para o escritório de Catta Preta, em Brasília, mas ainda aguarda retorno sobre o habeas corpus.

Em Belo Horizonte

Investigações comandadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro indicaram que Márcia, foragida desde quinta-feira (18), poderia estar escondida na casa de familiares em Belo Horizonte. Buscas foram feitas em quatro endereços, inclusive na casa onde morou a madrinha de Queiroz, mas Márcia não foi localizada.

Investigado em um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio e por lavagem de dinheiro, Queiroz foi preso na última quinta-feira (18), em Atibaia. Segundo informações dadas pelo caseiro da propriedade à polícia, ele estaria no local há mais de um ano.

No mesmo dia, o ex-assessor foi transferido para o Rio de Janeiro, onde está preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, conhecido como Bangu 8. Por causa da pandemia de Covid-19, Queiroz ficará isolado por 14 dias.

No sábado (20), a defesa solicitou a prisão domiciliar, mas uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou. Como o processo está sob segredo de Justiça, a íntegra da decisão não foi divulgada.