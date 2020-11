A demolição do prédio que tombou em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, há mais de uma semana, foi concluída na tarde desta quinta-feira (26), após mais de sete horas de trabalho. O edifício tombou no último dia 17, rua Airton Senna, no bairro Ponte Alta, deixando 15 famílias desalojadas pelo risco de a estrutura desabar a qualquer momento.

Na operação, cinco máquinas foram usadas e mais de 50 pessoas mobilizadas, entre trabalhadores da prefeitura, Corpo de Bombeiros, Samu, Guarda Municipal, Polícia Militar e Transbetim.

Por volta das 10h20, o prédio começou a ser demolido pelo andar de cima e de forma lenta e gradual, até por volta das 17h20, quando a demolição foi concluída. "Os trabalhos foram realizados conforme planejado. Nossa ideia era entrar com as máquinas, diminuindo os riscos para o colapso repentino do imóvel", explicou o coronel Walfrido Assis, superintendente de Defesa Civil do município.

Assista:

"Nas primeiras horas desta sexta-feira (27), a Cemig, a Copasa e a Defesa Civil estarão no local para restabelecimento da energia elétrica, hidráulica e vistoria para liberação do retorno dos moradores das 15 famílias vizinhas atingidas", informou por meio de nota prefeitura.

O comunicado diz ainda que a Guarda Municipal permanecerá no local para garantir a segurança no entorno.

A previsão é de que os moradores voltem para as casas nesta sexta-feira (27). Apenas uma família, que teve a casa atingida por um pedaço do prédio, terá a volta adiada.