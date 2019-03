O medo causado pela Momo, imagem demoníaca e de olhos esbugalhados que viralizou no ano passado, está de volta. Circula no WhatsApp a denúncia de que um vídeo com a imagem da boneca-monstro estaria sendo veiculado no meio de publicações do Youtube Kids, plataforma do Google que se propõe a filtrar conteúdos seguros para o público infantil. Nos vídeos que teriam inserções da Momo, a boneca ensinaria crianças a cortarem os pulsos.

Uma mãe de Campinas relatou no Facebook que a filha teve contato com um vídeo da Momo enquanto assistia vídeos de slime no YouTube Kids. Segundo ela, a descoberta de que a filha havia visto o conteúdo aconteceu no momento em que fazia o alerta à menina, de 8 anos, sobre a existência da boneca assustadora. “Soube que a Bia estava com medo há tempos após nossa conversa (sobre a Momo)”, publicou a professora Juliana Tedeschi Hodar.

O Youtube chegou a ser cobrado publicamente pela celebridade americana Kim Kardashian, que postou um alerta reproduzindo no Stories a denúncia de um terceiro sobre inserções da Momo em vídeos infantis na plataforma YouTube Kids. Veja o conteúdo compartilhado pela digital influenciar:

Kim Kardashian reproduziu a postagem com um pedido de pronunciamento do Youtube

Por meio de sua conta no Twitter, a plataforma de vídeo informou que não conseguiu identificar qualquer vídeo com imagem da Momo no Youtube Kids:

Sobre o desafio Momo: não encontramos nenhum vídeo que promova um desafio Momo no #YouTubeKids. Qualquer conteúdo que promova atos nocivos ou perigos é proibido no YouTube. Se encontrar algo parecido, denuncie. — YouTube Brasil (@YouTubeBrasil) March 15, 2019

O Hoje em Dia teve acesso um dos vídeos com a aparição da boneca-monstro pelo WhatsApp. Nas imagens, a Momo convida o espectador a buscar objetos cortantes em casa.

Toda a fala acontece em inglês. "Vocês fizeram tudo que a Momo disse da última vez e agora preciso de outro favor. Dessa vez é fácil, crianças: peguem os objetos mais cortantes ... , diz a Momo no início do vídeo, para depois dar orientações perturbadoras de como cortar os pulsos. Assista a um trecho:

O assunto cresceu de tal forma que o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos (Nucciber), instaurou procedimento para apurar os fatos relacionados a vídeos possivelmente disponibilizados em plataformas de vídeos e compartilhados em redes sociais com a Momo. Foram enviadas notificações ao Google e ao WhatsApp, por meio das empresas sediadas no Brasil, para remoção do conteúdo. As empresas ainda não se manifestaram sobre o pedido do MP para remoção de conteúdo.

A Polícia Civil de Minas Gerais foi procurada pela reportagem do Hoje em Dia e afirmou que deve se manifestar sobre o assunto em breve.

Muitos pais se manifestaram sobre o assunto nas redes sociais após a denúncia sobre o vídeo da Momo ganhar os grupos de WhatsApp. Um dos mais interessantes foi do perfil Mamas Sanas, da digital influencer Roberta Ferec. O texto mostrou que a Momo não deve ser o maior de todos os medos dos pais, porque, na verdade, o Youtube esconde muitos outros perigos. "Centralizar a nossa preocupação em boatos acaba por nos distrair dos verdadeiros riscos presentes no Youtube. Redes de Pedofilia. Pornografia. Violência. Consumismo", escreveu o perfil.

Tudo começou com um jogo

O Desafio Momo virou assunto internacional no início de agosto do ano passado. Tida como brincadeira por alguns, a Momo pode ser um risco entre usuários de celular. O jogo do terror, como também é chamado na web, desafia as pessoas a se comunicarem com o perfil desconhecido, que envia fotos e vídeos violentos e quase sempre começa com +81, o DDD do Japão. Pode parecer bobo e sem sentido, mas quem conversa com um desconhecido nas redes sociais está sujeito a ser vítima de, pelo menos, quatro crimes: estelionato, fraude, extorsão e ameaça.

A orientação da Polícia Civil de Minas Gerais para o Desafio Momo é ignorar todos os perfis desconhecidos. Também é importante que os pais conversem com os filhos e mostrem que a Momo não é uma brincadeira e, sim, o início de um golpe.

(Colaborou Daniele Franco)

