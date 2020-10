Suspensa desde março, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a pandemia de Covid-19, a tradicional Feira do Mineirinho, na Pampulha, em Belo Horizonte, voltará a funcionar neste domingo (1°). A reabertura será feita com base nas exigências sanitárias das autoridades do Estado e também em portaria da prefeitura municipal.

Para celebrar o retorno, haverá música ao vivo com uma dupla sertaneja. O espaço estará aberto ao público das 8h até as 18h. Tanto entrada quanto estacionamento são gratuitos.

Dentre as normas sanitárias que deverão ser seguidas para evitar a propagação do novo coronavírus estão uso obrigatório de máscara pelos frequentadores, expositores e trabalhadores da feira, aferição da temperatura e higienização das mãos dos visitantes por meio de álcool 70% nas entradas do estabelecimento. Na parte dos estandes, não será permitido o uso dos provadores de roupas.

Tradicional na capital mineira, a Feira de artesanato do Mineirinho é realizada todas as quintas-feira das 17h a meia-noite e aos domingo das 8h às 18h.

