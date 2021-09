Depois de uma semana com sucessivas altas, a taxa de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte caiu de 0,94, na última sexta-feira (3), para 0,91 nesta segunda (6), de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura. Outro indicador da pandemia na metrópole, a ocupação das enfermarias na cidade reduziu de 30,9% para 30,2% no mesmo período.

Por outro lado, as vagas ocupadas na terapia intensiva registrou um leve aumento e chegou a 46,9%, ante 45,6% do informe anterior. Apesar dessa elevação, todos os três indicadores permanecem em alerta verde, o que indica estabilidade do avanço do novo coronavírus na cidade.

Desde o início da crise sanitária, em março do ano passado, BH contabiliza 275.712 moradores infectados pelo vírus. No total, 6.572 pacientes perderam a vida para a doença. Outros 3.193 seguem em acompanhamento.

Vacinados

O número de pessoas que tomaram a primeira dose contra a Covid-19 na capital mineira chegou a 1.905.765, o que corresponde a 83,6% da população.

Dessas, 989.026 receberam das duas doses do imunizante e 58.990 a dose única, da Janssen. O total de pessoas protegidas contra a Covid-19 na cidade corresponde a 44,6%.

