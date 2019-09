O Corpo de Bombeiros encerrou, no fim da tarde deste domingo (15), o terceiro dia de combate ao incêndio que destruía a vegetação do Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, desde a sexta-feira (13). Segundo a última atualização da corporação, não há mais focos de incêndio no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros permanecerá no local para uma vistoria definitiva na manhã desta segunda (16).

O trabalho dos bombeiros neste domingo começou por volta das 6h da manhã e envolveu um grupo de 50 militares que, com a ajuda de voluntários e brigadistas, concentraram-se no combate às chamas em cinco locais críticos: Cabeceira, Bananal, Vargem Grande, Zé do Alexandre e Algodão.

Ao longo dos três dias de incêndio, cerca de 70 hectares foram queimados.

Uma vistoria definitiva será feita na manhã desta segunda-feira

Parque Nacional do Caparaó

Com 31.800 de hectares, o Parque Nacional do Caparaó é uma área de preservação que abriga o terceiro ponto mais alto do Brasil, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altura.