Sendo um dos principais fatores para a ideação suicida, a depressão, doença crônica e de fator genético, pode ser tratada com medicamentos e psicoterapia. No entanto, 40% dos brasileiros diagnosticados com a doença não respondem aos remédios. É a chamada depressão resistente, que encontra no país a taxa mais alta da América Latina. Ainda assim, é possível recorrer a outros métodos para tratar o problema.

Depressão resistente é constatada quando o paciente não responde ao uso de pelo menos dois medicamentos no tempo adequado Depressão resistente é constatada quando o paciente não responde ao uso de pelo menos dois medicamentos no tempo adequado

O dado foi extraído de um estudo observacional multicêntrico realizado na América Latina, onde a média de depressão resistente é de 30% nos pacientes com a doença. A pesquisa foi realizada junto à 1.475 participantes distribuídos em 33 serviços de atendimento clínico da Argentina, Brasil, Colômbia e México.

Um destes locais é o ambulatório de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Faz parte da autoria do estudo o professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina, Humberto Correa, presidente da Associação Latinoamericana de Suicidologia e da Associação Brasileiro para o Estudo e a Prevenção do Suicídio.

Ele explica porque a depressão resistente ocorre. "Chamamos de depressão resistente ou refratária aqueles casos em que o paciente utilizou dois antidepressivos diferentes e não houve resposta à isso no tempo adequado. Mas há outras estratégias para que a depressão continue sendo tratada com eficácia, como a combinação de outros medicamentos e psicoterapia. Outras possibilidades são, ainda, o uso de um antidepressivo mais potencializado, estimulação magnética transcraniana e eletroconvulsoterapia".

O motivo da resistência aos medicamentos pode ser genético ou individual. "E também, às vezes, o medicamento para aquele paciente é inadequado, ou não foi utilizado a dose correta ou no tempo correto. Às vezes, ocorrem erros de prescrição, o paciente usa uma supradose ou troca o medicamento em um tempo muito curto", detalha.



É o caso da estudante Maria Lima, de 28 anos. Diagnosticada com depressão há mais de um ano, ela já passou por quatro psiquiatras ao longo do tratamento e fez uso de diversos remédios, chegando a tomar, em alguns períodos, cerca de 6 comprimidos diversos por dia. Até se sentir intoxicada.

"Comecei a sentir que o meu organismo estava ficando sobrecarregado com a medicação. Percebi que alguns remédios iam atrapalhando o efeito dos outros, e não senti melhora nos sintomas da depressão. Decidi parar com os remédios gradativamente para não ter muita abstinência, e já tenho consulta agendada com um novo psiquiatra", conta.

Também com outros problemas de ordem mental, como psicoses, Maria recorreu, ainda, à eletroconvulsoterapia, sem sucesso. "Não resolveu e eu senti que ainda piorou minha depressão", conta.

Segundo Humberto Correa, a não resposta aos medicamentos pode potencializar a depressão, uma vez que a pessoa vai perdendo as esperanças quando não percebe uma melhora efetiva. "Mas é preciso lembrar que a imensa maioria dos pacientes com depressão melhora com o tratamento", relata.

Como tratar a depressão resistente

Apesar de não ter sido efetivo no tratamento de Maria, Correa garante que, em muitos casos, o tratamento com eletrochoque é eficaz para depressões graves e risco iminente de suicídio. "Ele é só utilizado em último caso, devido ao custo. O paciente é anestesiado e submetido a eletrochoques que produzem uma crise convulsiva e libera, no cérebro, substâncias como dopamina e serotonina, gerando uma resposta antidepressiva no paciente", conta.

Para ser eficiente, é preciso cerca de 10 sessões. Mas ainda não é um tratamento completamente acessível, sendo oferecido em Belo Horizonte majoritariamente por hospitais especializados particulares. Já por meio do SUS, o procedimento pode ser encontrado somente no Hospital Psiquiátrico Raul Soares.

Mas além do eletrochoque, tratado, muitas vezes, como último recurso, há outros meios de tratar pacientes com depressão que não respondem aos medicamentos. Segundo o especialista, são recursos como outras farmacologias e psicoterapias, sendo que neste campo, duas abordagens são comprovadamente eficazes: a cognitiva e a interpessoal. A combinação de antidepressivo com outros medicamentos também pode ser eficiente.

Há ainda, segundo Correa, uma substância utilizada em spray nos Estados Unidos para tratar a depressão, especialmente, a ideação suicida que deriva da doença: a cetamina. Seu formato medicamentoso deve chegar ao Brasil no ano que vem para ser utilizado por profissionais da saúde em hospitais.

O especialista reitera que, embora a demora de melhora com o tratamento em casos de depressão resistente possa ser angustiante para o paciente, ela acontece. A doença, em qualquer grau que esteja, é amenizada com o tratamento adequado.

Leia mais:

Atividade física é importante aliada no combate à depressão

Dia de Prevenção ao Suicídio: veja 9 sinais para identificar quando alguém está com depressão

Após rompimento da barragem, Brumadinho registra alta de suicídio e prescrição de remédios

Adolescente e idoso são mais vulneráveis ao suicídio, mas causas são diferentes; entenda para ajudar