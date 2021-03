O deputado estadual Professor Cleiton (PSB), de 43 anos, foi diagnosticado com Covid-19 pela segunda vez e está internado em um hospital particular de Belo Horizonte. A informação foi passada pela assessoria de comunicação do parlamentar na noite de terça-feira (9).

Segundo um comunicado divulgado nas redes sociais, ele passa bem. “Informamos que, pela segunda vez, o deputado estadual Professor Cleiton foi diagnosticado com Covid-19. O parlamentar está bem e vem sendo acompanhando por uma equipe médica na rede hospitalar de Belo Horizonte”, diz a publicação.

Ainda de acordo com a assessoria, todas as agendas do parlamentar foram canceladas.

“Pedimos a todos que se unam à nossa equipe em oração pelo rápido restabelecimento da saúde do deputado e de todos que passam por essa doença. Reforçamos aqui a importância de que todos continuem seguindo todos os protocolos sanitários como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. Alertamos ainda sobre a real possibilidade de reinfecção causada pela Covid-19 e todos os riscos impostos por ela. Segundo os especialistas, estamos no pior momento desta pandemia e os cuidados precisam ser redobrados”, finaliza o comunicado.

O Hoje em Dia entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e questionou se o caso será investigado como reinfecção. Caso seja confirmado, será o segundo confirmado em Minas.

