O deputado federal Eros Biondini (PROS) está internado com Covid-19 no Hospital Madre Teresa, no bairro Gutierrez, região Oeste de Belo Horizonte. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (24) pela instituição médica, mas o estado de saúde do parlamentar não foi divulgado.

No perfil oficial do político no Instagram uma postagem pede orações para Biondini. "Vamos nos unir numa linda 'Corrente do Bem' e enviar nossas orações e votos de saúde para o Eros. Deixe nos comentários uma mensagem de carinho e apoio, para que juntos, possamos passar por esta tempestade. Até aqui o Senhor nos ajudou."