Infiltrações nas paredes, falta de reboco nos banheiros, falta de capina e goteiras foram alguns dos problemas encontrados por deputados na Escola Estadual Dr. Amaro Neves, localizada na região do Barreiro, e dedicada à educação especial.

Integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), os deputados Professor Wendel Mesquita (SD) e Zé Guilherme (PRP) verificaram as questões em visita realizada nessa quinta-feira (28).

A comissão pretende realizar uma série de visitas a escolas especiais em Belo Horizonte, para elaborar um relatório com as principais necessidades dessas instituições, que será encaminhado ao governo de Minas para que as providências cabíveis sejam tomadas.

“É de cortar o coração ver alunos nessa estrutura precária. Vamos encaminhar as reivindicações e cobrar. Se necessário, vamos agendar uma audiência pública sobre o assunto”, afirmou Professor Wendel.

Segundo a ALMG, a situação da instituição se agravou com a impossibilidade de manejo da verba repassada pelo governo do Estado, porque a diretora, única pessoa autorizada a gerir esses recursos, havia sido exonerada em dezembro. Nos três primeiros meses do ano, o caixa escolar ficou intocado e necessidades básicas, como gastos com gás, luz e a merenda dos alunos, tiveram que ser bancadas, na medida do possível, por doações. Uma nova diretora foi nomeada neste mês.

Pais de estudantes se reuniram com os parlamentares e também pediram a manutenção do transporte dos alunos, a realização de oficinas pedagógicas e de recreação, apoio psicológico aos familiares das crianças matriculadas e a contratação de um técnico de enfermagem.

A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação, mas ainda não obteve retorno.

Fonte: ALMG