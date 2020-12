Mesmo com o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, o transporte clandestino continuou sendo realizado em Minas Gerais ao longo de 2020. De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), entre janeiro e novembro, foram apreendidos 450 veículos e lavradas 12.800 multas a ônibus e vans não regularizadas.

No total, foram 6.300 operações de fiscalização, sendo o maior número na Região Metropolitana de Belo Horizonte – onde houve 1.896 blitze. Delas, 457 aconteceram nas proximidades do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (TERGIP), por ser ponto recorrente de abordagem de passageiros e de saída de viagens ilegais.

No Norte de Minas, especialmente nas rodovias BR-135, BR-365, BR-251 e BR-122, foram quase 1.300 ações de fiscalização. Outra prioridade foi o Triângulo Mineiro. Somente nas rodovias próximas a Uberlândia e Uberaba foram realizadas cerca de 1.100 operações.

Recomendação

Em um mês em que há um aumento nas buscas por viagens intermunicipais, por causa das festas de fim de ano, o DER-MG recomenda aos usuários que viagem em transporte legalizado.

“As viagens de empresas legalizadas são realizadas em conformidade com a legislação vigente, com todas as manutenções periódicas e veículos submetidos a vistorias. Além disso, os transportadores cumprem com as normas trabalhistas e o período de descanso dos condutores, além da existência de seguro específico em favor dos passageiros transportados”, afirma o DER-MG.

O alerta vem na semana seguinte a um acidente de ônibus na BR-381, em João Monlevade, que provocou a morte de 19 pessoas. O ônibus não estava habilitado para prestar o serviço de transporte de passageiros e atuava graças a uma liminar, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Antes de contratar a viagem, o cidadão pode verificar, também, se a empresa e o veículo estão devidamente cadastrados. Basta acessar www.der.mg.gov.br, abrir a aba transportes, clicar em Consulta de Transporte Fretado e digitar o nome da empresa ou a placa do veículo.

Leia mais:

Tragédia na BR-381: menino de 10 anos segue em estado grave na UTI do João XXIII

Trecho da BR-381 é liberado após reconstituição de acidente com ônibus de turismo em João Monlevade

Vítimas de acidente na BR-381 foram identificadas por impressões digitais; dados vieram de 4 estados