O tráfego de veículos de grande porte será restringido durante os feriados de Natal e Ano Novo nas rodovias mineiras. As restrições começam nesta quinta-feira (24), de acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG). Por conta do aumento do fluxo de veículos leves registrado no período, a medida visa reduzir o número de acidentes de trânsito nas vias.

Durante o feriado do Natal, a circulação está proibida das 16h às 22h de quinta e das 14h às 22h de sexta (25). Durante o Ano Novo, a restrição é das 16h às 22h no dia 31 e das 14h às 22h no dia 1º. A medida abrange as rodovias de pista simples.

Nestes dias e horários, estão proibidas de circular as Combinações de Veículos de Carga (CVC), as Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e as Combinações de Transporte de Veículos e Cargas. Nessas categorias, enquadram-se os caminhões do tipo bitrem, tritem, rodotrem, entre outros. A determinação também deve ser obedecida por aqueles que possuem Autorização Especial de Trânsito (AET).

Além da autuação, motoristas que trafegarem em horários inapropriados serão impedidos de seguir a viagem até que se encerre o horário de restrição. Para conscientizar os condutores e tornar o trânsito mais seguro, o DER-MG alerta, ainda, que os principais cuidados começam antes mesmo de sair de casa, com a revisão completa do veículo. Outro ponto importante é a checagem das condições das estradas, que pode ser conferida no site do órgão.

