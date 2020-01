Além de alagamentos, vários desabamentos são registrados na noite desta sexta-feira (24) em Belo Horizonte devido à tempestade severa das últimas horas, após quase dois dias de chuvas ininterruptas pela capital.



Na avenida Nossa Senhora do Carmo com BR-356, antes da curva do Ponteio, na região Centro-Sul de BH, a pista foi fechada pela lama, sentido bairro/Centro, pouco antes das 22h.



Também por outro desabamento, foi fechado o elevado Dona Helena Greco, antigo Castelo Branco, no bairro Carlos Prates, região Noroeste de BH. A pista atingida foi a sentido Centro/bairro.



Ainda não há informações sobre feridos nas duas ocorrências.