A pandemia da Covid-19 mostrou a importância da tecnologia nas diversas atividades, entre elas a educação. Especialistas dizem que ter contato com diferentes técnicas e ferramentas durante o processo de aprendizado ajuda a internalizar e despertar novas habilidades, que cada vez mais são demandadas pelo mercado de trabalho.

O tempo atual demanda desafios e o modelo de educação tradicional não consegue acompanhar. Para que os profissionais consigam dar conta das demandas do mercado de trabalho, é fundamental que inovação, educação e carreira estejam atrelados.

Os estudantes devem aprender a ser mais proativos e persistentes, além de cada vez mais aptos a abraçar riscos.

A psicóloga, mestre em Ciências das Organizações e Instituições pela Universidade de Montpellier, na França, doutora em Educação e diretora de Inovação do Núcleo de Inovação Acadêmica (NINA), Sarah Vilaça, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre as carreiras do futuro nesta quinta-feira (14), às 17h30. A live será pelo Instagram do Hoje em Dia.

