Neste domingo (10), acontece o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Para realizar a prova, o participante deve ficar atento para não levar objetos proibidos dentro da sala do exame. O descumprimento de regras previstas no edital é de caráter eliminatório. Em 3 de novembro, primeiro dia de provas, 376 participantes foram eliminados por esses fatos.

O participante deve levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada com material transparente, única permitida, bem como documento de identificação oficial com foto, original. Não será aceito nenhum documento digital ou cópia, mesmo que autenticada.



Vale lembrar que o estudante deve assegurar que os aparelhos eletrônicos, como celular e tablet, estejam desligados e com alarmes desativados. Nesta edição, pela primeira vez no Enem, é eliminado quem deixar seu aparelho eletrônico emitir qualquer tipo de som durante a prova, mesmo que esteja dentro do envelope porta-objetos, fornecido pelo aplicador. O participante deve manter o envelope porta-objetos debaixo da carteira, lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva.



O participante não deve utilizar, ao ingressar na sala de provas, óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. Antes de entrar na sala, o lanche será vistoriado pelo aplicador.

Casos de eliminação – O Enem de 2019 foi aperfeiçoado para garantir mais segurança e isonomia na realização das provas. A principal mudança foi em relação à proibição de emissão de sons por aparelhos eletrônicos, mesmo dentro do envelope porta-objetos fornecido pelos fiscais de prova. Os lanches podem ser levados em embalagens originais, mas o participante deve estar ciente de que serão vistoriados.

Pessoas que se negam a ser identificadas por biometria são eliminadas do exame. O descumprimento de regras, como prestar declaração falsa, perturbar a ordem no local de aplicação, usar livros, notas, papéis ou impressos durante a aplicação, não obedecer às orientações da equipe de aplicação também são motivos de eliminação.

Proibido ficar sobre a mesa do participante

Lápis

Caneta de material não transparente

Lapiseira

Borracha

Régua

Corretivo

Livros

Manuais impressos

Artigos de chapelaria

Óculos escuros



Deve permanecer no envelope porta-objetos lacrado e embaixo da cadeira:

Dispositivos eletrônicos (calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3, relógio, alarmes, wearable tech).



Enem

O primeiro dia de provas do Enem foi realizado, em todo o país, no último domingo, 3 de novembro. Mais de 3,9 milhões de participantes realizaram a prova. O número representa 76,9% dos 5,1 milhões de inscritos. Amanhã, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemáticas e suas tecnologias.



O Inep recomenda que os participantes levem o Cartão de Confirmação da Inscrição e que cheguem ao local de prova com antecedência. Os portões abrirão ao meio-dia (12h), pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h.



Declaração de Comparecimento – O Inep alerta que a Declaração de Comparecimento não será emitida após o exame. O participante que precisar comprovar sua presença no Enem 2019 deverá emitir a declaração, disponível na Página do Participante ou no aplicativo do Enem. O documento, personalizado, deverá ser impresso e entregue ao aplicador na sala do exame. (Com informações do Inep)