Desde quinta-feira (23), quando foi registrada em Belo Horizonte a chuva mais volumosa da história da cidade, funcionários da prefeitura vêm trabalhando intensamente na limpeza de vias e saídas de água, para evitar novas inundações. Desde então, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) retirou cerca de 500 toneladas de entulhos de locais atingidos e 326 toneladas de resíduos foram coletados das bocas de lobo.

Ao todo, a Sudecap trabalha com 69 caminhões, dois tratores, 14 carregadeiras, seis escavadeiras, 30 retroescavadeiras e 11 hidrojatos. Nove geradores com holofotes também foram utilizados para que a ação fosse realizada durante o período noturno. Mais de 70 vias foram desobstruídas desde quinta-feira.

Já a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), responsável pela varrição e coleta de lixo, está trabalhando com 488 garis divididos em 61 equipes, distribuídas em três turnos. Desde quinta-feira, foram recolhidas 1.317 toneladas de lixo (cerca de 275 caminhões). Somando lixos e entulhos, no total foram recolhidos 2.143 toneladas pela prefeitura.

Além da limpeza, as nove Gerências Regionais de Manutenção também estão de plantão para resolver demandas referentes a emergências de risco geológico. De acordo com a prefeitura, 139 encostas foram vistoriadas e tiveram uma atuação emergencial imediata com contenções em sacaria e cobertura com lonas para evitar novos deslizamentos.

