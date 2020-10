Crianças de 4 e 5 anos e alunos do Ensino Fundamental que já estudam em escolas municipais não precisam ser cadastradas no site da Prefeitura de Belo Horizonte. A inscrição, que começou nesta terça-feira (20) e vai até 30 de outubro, precisa ser feita apenas para estudantes novatos residentes na capital, ou seja, que não estavam matriculados nesta rede de ensino em 2020.

As informações desencontradas sobre o processo geraram apreensão entre pais ao longo do dia. A própria assessoria da Secretaria Municipal de Educação (Smed) informou ao Hoje em Dia, duas vezes, que o cadastro era obrigatório para todas as crianças, inclusive as já matriculadas este ano. À noite, porém, a gerente de monitoramento e atendimento da rede municipal de ensino, Daniela Melo, esclareceu que o cadastramento deve ser feito unicamente por estudantes que não estão na rede municipal ainda.

"O cadastramento é para os alunos que vão entrar na Educação Infantil, que são egressos da rede particular ou que se mudaram de outras cidades para Belo Horizonte", afirmou Daniela.

Segundo ela, as escolas informarão posteriormente aos pais dos alunos já matriculados como deverá ser feita a rematrícula. “A renovação costumava ser presencial, mas com a pandemia ainda devemos organizar uma maneira de fazer isso de forma não presencial”, explicou Daniela, acrescentando que as vagas estão garantidas para todos que já estavam matriculados na rede.

O cadastramento para alunos novatos de 4 e 5 anos (nascidos entre 01/04/2015 e 31/03/2017) e do Ensino Fundamental deve ser feito pela internet até o dia 30 de outubro para garantir a vaga na rede municipal. O resultado do cadastramento será publicado no dia 27 de novembro e as informações sobre a matrícula serão passadas posteriormente.

Esta é a segunda etapa de cadastramento na rede municipal. A primeira, encerrada nesta segunda-feira (19), foi dedicada a alunos que estudavam em Emeis e passariam para o 1º ano do Ensino Fundamental.

A terceira etapa, ainda não anunciada, será para gestantes e crianças entre 0 e 3 anos.