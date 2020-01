A Feira do bairro Amazonas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi destruída por um temporal que atingiu a cidade na tarde deste domingo (19).

Uma correnteza se formou na avenida Alvarenga Peixoto e saiu arrastando tudo pela frente: barracas, mesas, cadeiras, lonas. Pelas imagens é possível ver um homem sendo levado pela força da água. Pessoas próximas entram em desespero ao ver a cena.

Assista:

Por causa do grande volume de água, ruas e avenidas foram alagadas na cidade. A Estação Eldorado do metrô foi invadida pela enxurrada, como mostram os vídeos feitos pelos usuários.

A Transcon, empresa que gerencia o trânsito na cidade, registrou alagamentos também na avenida Tito Fulgêncio. Não houve danos, mas os veículos transitam com dificuldade pela via.

Em outro ponto da mesma avenida um barranco cedeu próximo ao hospital Santa Rita, no bairro Jardim Industrial. Por causa do desmoronamento, muita terra e mato interditaram a via e por pouco carros não foram atingidos.



Leia mais:

Chuva provoca alagamentos em Contagem; veja as imagens