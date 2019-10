O funcionário de uma mineradora morreu soterrado na tarde desta quarta-feira (30) em Arcos, no Centro-Oeste do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele operava uma máquina escavadeira que foi atingida por rochas que se desprenderem de um barranco em uma mina de calcário que fica na BR-354, km 463. As pedras soterraram parte da máquina em que a vítima estava. A idade do homem ainda não foi divulgada.

Um médico do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte, conforme os bombeiros. A perícia é aguardada no local para a liberação do corpo.

Apenas uma máquina trabalhava na parte da mineradora onde houve o acidente.

A reportagem entrou em contato com a empresa Mineração Belocal, que seria a responsável pelo local, mas ninguém atendeu às ligações.