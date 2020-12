Um deslizamento de talude deixou ao menos três pessoas desalojadas em Caratinga, cidade do interior de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (7), às margens da BR-116. A Defesa Civil do município está no local para avaliação da área. Não há feridos.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, uma obra de um posto estaria sendo realizada no local e o deslizamento trata-se da contenção de um talude, colocado pelo proprietário do terreno para eliminar riscos da área. A ocorrência foi registrada por volta das 1h55.

O deslizamento levou seis veículos e atingiu a estrutura de casas localizadas na rua Maria Ignez da Silva, no bairro Rodoviários, deixando três pessoas desalojadas. Também há possibilidade de comprometer um outro edifício, localizado na rua André de Oliveira Valadão. Por prevenção, o prédio foi evacuado durante a madrugada. Todos os moradores informaram que teriam locais certos para passar a noite, não havendo demanda para a articulação de abrigo temporário para ambos os casos.

Ainda de acordo com a corporação, rochas foram encontradas no local e as informações dão conta de que explosivos teriam sido usados pelos responsáveis pelo terreno. A empresa apresentou uma autorização da utilização de espuma expansiva, mas não foi constatado o usao.

A Defesa Civil Regional está no local e realiza a avaliação da área com um engenheiro. Eles avaliam a necessidade do parecer de um geólogo.

