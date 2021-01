Pelo menos 12 pessoas ficaram desalojadas após o deslizamento de um talude no bairro Santa Helena, próximo ao Hospital Metropolitano, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, no fim da noite de quinta-feira (7). Há risco de novo escorregamento de terra no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam em uma residência de fundos quando ocorreu o deslizamento. As saídas da casa foram cobertas, o que impediu a evacuação dos moradores. Duas viaturas dos Bombeiros e cinco carros da Polícia Militar foram para o local para auxiliar no resgate. Ninguém se feriu.

Segundo a corporação, a Defesa Civil de BH foi acionada devido à instabilidade do terreno, que oferecia riscos aos moradores das casas que ficam na parte superior do morro. Elas também precisaram deixar as residências.

Na manhã desta sexta-feira (8), o órgão municipal esteve no local e avaliou o risco construtivo dos imóveis atingidos pelo deslizamento do talude. Segundo os agentes, existe riscos no local, com possibilidade de desabamento parcial dessas edificações.

"Todos os responsáveis e moradores dos imóveis foram orientados e notificados a não exporem suas vidas a qualquer tipo de risco. Foi oferecido abrigo público, porém os mesmos recusaram", informou a Defesa Civil.

