Um deslizamento de terra deixou uma rua bloqueada e ao menos dois carros danificados no Morro das Pedras, na região Centro-Sul de BH, nesta quarta-feira (29). Imóveis no alto do morro que deslizou estão em alerta por risco de desabamento.

A via bloqueada pela terra do deslizamento é a rua Tibiriça. O local está interditado e não há previsão para liberação da via. Defesa Civil e bombeiros não souberam dar detalhes da ocorrência.