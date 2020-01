Motoristas que passarem pela Via Expressa de Contagem, neste domingo (26), devem ficar atentos ao desvio na altura do bairro Petrolândia, no sentido Betim/Contagem. Por causa do deslizamento de terra, as três faixas de rolamento precisaram ser fechadas. O motoristas estão sendo orientados por agentes da Transcon a seguir pelo Petrolândia, um quilômetro antes do viaduto Simonésia. Ainda não há previsão da liberação do trânsito no local.