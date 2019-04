Após cerca de 30 dias de trabalho, a ponte que liga o Centro de Brumadinho, na Grande BH, a diversos distritos municipais, na avenida Alberto Flores, será entregue à população ao fim desta quarta-feira (10). A estrutura foi construída pela Vale após a antiga ponte ter sido destruída pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, ocorrido no dia 25 de janeiro.

"Hoje é um dia importante para Brumadinho. A ponte será liberada, nos dois sentidos, para o fluxo normal de carros, ônibus escolares e caminhões que fazem serviços de utilidade pública para a cidade", afirmou Carlos Eduardo Lopes, Major da Polícia Militar. De acordo com ele, a construção permitirá o tráfego de veículos em mão dupla e terá passarela para pedestres.

Ponte da Alberto Flores

Estrutura mista (concreto e aço)

50 metros de extensão

Capacidade de até 45 toneladas

No último dia 2, a ponte havia sido liberada em esquema de pare e siga. Para sua liberação, programada para o fim do dia, serão ainda feitos trabalhos de limpeza do local, sinalização longitudinal e por placas, além da pintura de faixas de mão-dupla.

Além disso, após a liberação será iniciado o processo de revegetação no encosto da ponte e outras estruturas, situação que não prejudicará o tráfego.

Tratamento de água

Ainda de acordo com o Major da PM, a Vale está construindo um dique que fará o tratamento de água do Córrego Ferro Carvão. "O sistema bombeará a água do córrego, retirando-a e purificando-a, para ser reestabelecida à comunidade", explicou.

