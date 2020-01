Um detento de 20 anos foi encontrado morto dentro de uma cela na cadeia pública de Governador Valadares, na região do Rio Doce, na noite dessa segunda-feira (06).

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que os agentes penitenciários foram acionados por volta das 17h50 para socorreram o preso, que havia sofrido convulsões. Ele teria se envolvido em uma briga com um colega de cela do bloco C. O detento foi retirado do local pelos policiais penais que tentaram reanimá-lo, mas ele já estava sem os sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

"A direção da unidade comunicou o ocorrido aos familiares e instaurou uma investigação preliminar para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido", diz o comunicado.

O corpo do jovem foi levado para o IML de Governador Valadares.