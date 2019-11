Um detento de 25 anos fugiu pela janela do banheiro de uma Unidade de Pronto-Atendimento de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde de segunda-feira (4). De acordo com o boletim de ocorrência, o homem era escoltado por dois agentes penitenciários e foi desalgemado para usar o banheiro na UPA Mirante.



O homem, de cabelos encaracolados, barba e bigode, fugiu usando o uniforme vermelho do sistema prisional. Ele ainda não foi localizado.



À Polícia Militar, os agentes penitenciários relataram que se afastaram quando o homem afirmou que usaria o vaso sanitário. Passados alguns instantes, segundo o boletim de ocorrência, os agentes verificaram que a porta do banheiro havia sido trancada por dentro. Os profissionais, então, deram a volta no prédio e verificaram que o custodiado havia fugido, pulando a janela do banheiro.



A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, informou que o preso fugiu da unidade onde estava internado para tratamento de saúde. O detento foi admitido no dia 13 de outubro na Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira, em Uberaba, e estava na UPA do Mirante desde o dia 30 de outubro, sob escolta de agentes de segurança penitenciários, segundo a pasta.



A direção da unidade prisional instaurou uma investigação preliminar para apurar administrativamente a fuga, conforme a secretaria.

O detento estava internado desde o dia 30 de outubro na UPA Mirante